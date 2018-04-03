Suriye zirvesi için Ankara polisi alarmda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ankara'ya geliyor. Her iki lider için Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya polisler görev yapacak. Güzergahlar geçiş öncesinde kontrol edilerek araç ve yaya trafiğinden arındırılacak. Geçişler öncesinde üst geçitlerde yaya trafiği engellenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'ya gelecek Putin ve Ruhani'nin konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile buralara açılan sokak ve caddelerde de önlemler sürecek. Çevre sokaklarda oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecek.

Öte yandan liderlerin güzergahları ile kalacakları otellerin çevresindeki yüksek binalarda özel harekat timleri görev yapacak. Putin ve Ruhani'nin güvenliğini iki gün süreyle 4 bin polis sağlayacak.

Kaynak: AA