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'Suriye ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz'

Başbakan Yıldırım, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.

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Suriye ve Türkiyedeki teröristlerin hepsini yok edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacılara seslenerek, "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar." diye konuştu.

Yıldırım, "Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
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