Suriye sınırındaki yangın 11 gün sonra kendiliğinden söndü

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde 11 gün önce iki ayrı noktada başlayan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına bir kilometre kadar yaklaşan orman yangını söndü.

Beşşar Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu Çalıboğazı mevkisi karşısında iki ayrı noktada başlayan yangın, 11 gün devam etti.

Yayladağı sınırına bir kilometre kadar yaklaşan ve saldırılar nedeniyle muhaliflerin kurduğu itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği alevler, sabaha karşı kendiliğinden söndü.

Yerel kaynaklar, yangında, meyve bahçelerinin de bulunduğu 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğünü bildirdi.