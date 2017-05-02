Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesince, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağının yeri değiştirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.

Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, bayrağın sınır bölgesinde daha iyi görünmesi için yerini değiştirdiklerini söyledi.

Türk bayrağının dosta güven, düşmana korku verdiğini ifade eden Ayhan, "Bayrağımızın en iyi şekilde görünecek şekilde yerini değiştirdik. İlçede diktiğimiz bayrakları yüksek yere dikmeye çalışıyoruz. Daha önce diktiğimiz bayrağımız 12 metreydi şimdi beton kulelerin üzerine diktik. Bununla birlikte 20 metre yükseklikte olacak. Bayrağımız düşmana korku veriyor. Özellikle bayraklarımızı sınıra dikiyoruz ki karşıdaki terörist ve müttefikleri bayrağımızı gördükleri zaman bayrak sevgisinin ne olduğunu anlasınlar. Bayrağımız karşı taraftan daha iyi görünüyor. Sınır hattına bayrakları dikmeye devam edeceğiz" dedi. AA