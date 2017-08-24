  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Suriye sınırında mayın patlaması: 1 ölü

Kilis'te, bir mühendis, Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol ettiği sırada meydana gelen mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

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Suriye sınırında mayın patlaması: 1 ölü

Kilis'te, bir mühendis, Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol ettiği sırada meydana gelen mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, mühendis Mehmet Akcan (30), kent merkezine bağlı Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla bir mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu Akcan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. AA

Etiketler: Kilis, suriye sınırı, mayın, mayın patlaması
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