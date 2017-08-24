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Suriye sınırında mayın patlaması: 1 ölü

Kilis'te, bir mühendis, Suriye sınırında yapımı devam eden duvar çalışmalarını kontrol ettiği sırada meydana gelen mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.