  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 10 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında tır üzerinde nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

Askeri iş makinelerini taşıyan 8 tır da sabah saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçip askeri birliklere sevk edilmişti.

Etiketler: suriye sınırı, hatay, zırhlı askeri araçlar
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