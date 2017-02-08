Suriye sınırına ikinci dev Türk bayrağı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad bölgesinin karşısına ikinci dev Türk bayrağı dikildi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad bölgesi sınırının sıfır noktasında bulunan Altıntepe Mahallesi'ndeki İsmail Direk Karakolu'nun hakim tepesinde 12 metre yüksekliğindeki direkte, 3x5 metrelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Askerler tarafından okunan İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen Türk bayrağı, ilçeden ve çevredeki mahallelerden de görülebiliyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır bölgesine 2. bayrağı da diktiklerini söyledi.

Bayraksızlığın ve vatansızlığın nasıl bir şey olduğunu ilçeye gelen Suriyelilerden bildiklerini belirten Ayhan, "Sınır boyunca nerede hakim bir tepe varsa Türk bayrağımızı orada dalgalandıracağız. Ebediyete kadar Türk bayrağı altında tüm Türkiye vatandaşları ve misafirlerimiz olan Suriye halkı yaşayacaktır. Türk bayrağı hiçbir zaman inmeyecektir. Bunun sözünü veriyorum." dedi.

Bayrak dikim törenine, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile Akçakale 2. Hudut Taburu Komutanı Binbaşı Ufuk Küçük de katıldı.

Akçakale Belediyesince daha önce Hürriyet Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasına dev Türk bayrağı dikilmişti.