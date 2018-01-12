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Buradasınız : » » Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen 4 askeri araç Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Demiryoluyla İskenderun Garı'na gelen araçlar, burada askeri personel tarafından vagonlardan indirildi.

Askeri araçlar önce Ahmet Tor Kışlası'na daha sonra da sınır birliklerine sevk edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, askeri araç
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