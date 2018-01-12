Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Demiryoluyla İskenderun Garı'na gelen araçlar, burada askeri personel tarafından vagonlardan indirildi.
Askeri araçlar önce Ahmet Tor Kışlası'na daha sonra da sınır birliklerine sevk edilecek.
Kaynak: AA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen 4 askeri araç Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Demiryoluyla İskenderun Garı'na gelen araçlar, burada askeri personel tarafından vagonlardan indirildi.
Askeri araçlar önce Ahmet Tor Kışlası'na daha sonra da sınır birliklerine sevk edilecek.
Kaynak: AA