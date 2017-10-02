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Buradasınız : » » Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlara yakıt ikmali yapacak araçlarla, kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'a ulaştı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlara yakıt ikmali yapacak araçlarla, kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Sınır hattındaki askeri araçlara yakıt ikmali yapacak 3 tanker ile birliklerin çevre güvenliği için döşenecek kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan 4 kamyon, Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

 

Etiketler: suriye sınırı, askeri sevkiyat, hatay, Reyhanlı
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