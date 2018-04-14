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Buradasınız : » » Suriye operasyonunda İncirlik Üssü kullanılmadı

Suriye operasyonunda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuyla ilgili Türkiye'nin bilgilendirildiğini açıkladı ve ekledi, "İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

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Suriye operasyonunda İncirlik Üssü kullanılmadı

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de rejime karşı yaptığı operasyon Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. 

Bozdağ, Twitter hesabından Suriye konusunda Türkiye’nin tutumunun net olduğunu söyledi. 

"- Suriye’de Türkiye; Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, isnsanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ,PKK,KCK,PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine, karşıdır.

- Türkiye’ye göre Suriye’de, Esed rejimi ile DEAŞ,PKK,KCK,PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz,güç ve çıkar yarışı da yanlıştır.

- Türkiye,Duma’ya rejimin kimyasal saldırısını her düzeyde şiddetle kanadı ve çok net bir tutum ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan,Sayın Trump ve Sayın Putin ile görüşmeler yaptı. Türkiye,bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için arabuluculuk yaptı. 

- Suriye’deki hedeflere ABD,İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı,Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye,saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye operasyonu, İncirlik Üssü
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