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Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 3. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.

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Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Isparta İslamköy'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Rıfat Serdaroğlu ve Muhammet Kelleci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Demirel'in yakınları katıldı.

Demirel'in anıt mezarına gül ve lavanta konuldu, tören alanına gül suyu serpildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kasırga, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Demirel, yıl dönümü, ısparta
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