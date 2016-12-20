Suikastçıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.

Saldırgan Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yapılan aramada, FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.

Altıntaş'ın yaşadığı daire, aramanın ardından mühürlenmişti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi olarak evin önünde bekleyişi sürerken, apartman sakinleri dışında kimsenin içeri girişine izin verilmiyor.

Öte yandan Altıntaş'ın polis okuluna girişinde referans olarak gösterdiği iki üst düzey emniyet görevlisinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

Söke'de soruşturma derinleştiriliyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükelçi Karlov'a, katıldığı sergide silahlı saldırı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı Söke ilçesindeki araştırmalar derinleştiriliyor.

Altıntaş'ın öğrencilik yıllarına ait belgeleri inceleyen ekipler, okul yıllarındaki arkadaş çevresini de sorguluyor.

Saldırganın, lise yıllarında vasat, asosyal bir öğrenci olduğu, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayınca polislik sınavlarına girdiği belirtildi.

Saldırganın olay sonrası gözaltına alınan annesi Hamdiye Altıntaş'ın da Söke Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede oğlunun, kapatılan Körfez Dershanesi'ne gittiği iddialarını reddettiği, olayın şokunda olduğu ve sıklıkla bayıldığı öğrenildi.

FETÖ'nün dershanesine gittiği iddiası

Öte yandan, saldırganın, Söke'de 2014 yılında kapatılan FETÖ'ye ait Körfez Dershanesi'nde sınavlara hazırlandığı bildirildi.

Altıntaş'ın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda bulunduğu 2012-2014'teki öğrencilik dönemi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince detaylı şekilde inceleniyor. Altıntaş'ın öğrencilik yıllarından itibaren tüm bağlantıları sorgulanıyor.

Saldırganın, "Kuşadası ilçesinde FETÖ'nün kapatılan okulunda yöneticilik yapan ve darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan dayısı Hasan F'nin yönlendirmesiyle polis olduğu, FETÖ'nün firari iş adamı Şahin İlgi'den burs aldığı" iddiaları da araştırılıyor.

"Mahalleye 3 yıl önce geldiler"

Çeltikçi Mahallesi'nin Muhtarı Önder Aşçı, saldırganın ailesinin mahalleye 3 yıl önce taşındığını ancak resmi kayıtlarını 26 Ekim'de yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Ailenin diğer fertleriyle ilgili olumsuz yaklaşımlarla karşılaşmadığını ifade eden Aşçı, "Anne ve babası bir süre önce emekli olmuşlar. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklarını da çok iyi tanıyan yok çünkü 2,5-3 yıldır buralarda değil. Komşuları da bu ailenin çocuğunun böyle bir saldırıyı nasıl gerçekleştirebileceğine hayret ediyorlar." diye konuştu.

Aşçı, Altıntaş'ın içine kapanık olduğunu duyduğunu belirterek, birkaç ay evvel izne gelen saldırganın Diyarbakır'a geçici görevle gönderildiği, daha sonra Ankara'ya döndüğü bilgisini aldığını, lise yıllarında FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarından Körfez Dershanesi'ne gittiği yönünde yakın çevresinden duyumlar bulunduğunu kaydetti.

Ankara'da kalmak istemiş

Eşiyle saldırganın annesinin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirten Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük de aileyi uzun yıllardır tanıdıklarını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren Mert'in çocukluğunu bildiklerini, 7-8 yıldır hiç görmediklerini ifade eden Yörük, "Annesi ile eşim zaman zaman konuşuyordu. Çocuğunun okulunda ilk 3'e girdiğini, o nedenle okulu bitirince Aydın ya da İzmir'e tayinini almak istediğini anlatırdı. Sadece annesi buraya gelmesini çok istemiş ancak o Ankara'da kalmış. Annesi yıllarca fabrikada çalıştı. Daha önceki bir evliliğinden bir kızı vardı." ifadelerini kullandı.