Suikastçının ev arkadaşının bürosu mühürlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve operasyonla etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde avukat arkadaşıyla aynı evi paylaştığı öğrenildi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide yaptığı konuşma sırasında Karlov'a yönelik silahlı saldırının ardından özel harekat polislerinin operasyonuyla öldürülen Altıntaş'ın Kalaba Mahallesi'nde yaşadığı evin, avukatlık yapan bir arkadaşına ait olduğu iddia edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bina sakini, "Burada 28 daire bulunuyor. Altıntaş binaya girerken çıkarken karşılaştığımızda selam verir, alırdı. Ama biz tanımıyoruz, sivil gelirdi. Ev kira değil, ev sahibi arkadaşı ile beraber kalıyor." diye konuştu.

Bir başka apartman sakini de "Ev sahibi avukatlık yapan bir kişiydi. Burada Altıntaş ile beraber kalırlardı. En son 2 hafta önce avukatı gördüm. Ama burada Altıntaş kiracı mıydı yoksa arkadaşının yanında misafir mi kalırdı, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı evi paylaştığı öğrenilen avukat S.Ö'nün muhtarlıkta da kaydı bulunmuyor.

Muhtarlıkta, S.Ö. ve Altıntaş'ın kaldığı dairenin 2 yıl önceki sahibine ait kayıtların bulunduğu, Altıntaş ve S.Ö'nün muhtarlığa bildirimde bulunmadığı öğrenildi.

Avukat S.Ö'nün bürosu mühürlendi

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı evi paylaştığı öğrenilen avukat S.Ö'nün Balgat'taki hukuk bürosu, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Başsavcıvekilinin talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmayan S.Ö'nün karakola giderek iş yerinin hangi gerekçeyle kapatıldığını sorduğu, emniyet yetkilileri tarafından kendisine işlemin başsavcılığın sözlü talimatı uyarınca yapıldığı bildirildi.