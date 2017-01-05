  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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'Suikast timi' ile Yunanistan'a kaçanların irtibatları tespit edildi

Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi.

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Suikast timi ile Yunanistana kaçanların irtibatları tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Darbe girişimi esnasında helikopterle Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki Kurmay Albay Ali Aktürk ve Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefonlar ile darbe girişiminde başka bir yerde görev yaptıkları belirlenen ve kalkışma engellenince Yunanistan'a firar eden Kurmay Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Binbaşı Ahmet Güzel, Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Ferudun Çoban'a ait telefonlar arasında karşılıklı görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

İncelemede, tutuklu Kurmay Albay Ali Aktürk'ün, darbe girişimi günü ve gecesi Abdullah Yetik ile 3 kez, Ahmet Güzel ile 1 kez görüşme yaptığı, yine diğer tutuklu Davut Uçum'un, Abdullah Yetik ile 12 kez, Ferudun Çoban ile 2 kez ve Mesut Fırat ile de 1 kez görüşme yaptığı tespit edildi.

Söz konusu irtibatlara yönelik tespitlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iade dosyasına eklenerek, Yunanistan'daki adli makamlara iletildiği öğrenildi.

Yunanistan'daki adli makamların, kaçan darbeci askerlerle ilgili bu ay içerisinde bir karar vermesi bekleniyor. AA

Etiketler: darbe girişimi, fetullahçı terör örgütü, Yunanistan
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