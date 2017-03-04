Suikast girişimi sanıklarından 'tutarsız' ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada savunmaları alınan sanıkların tutarsız ve birbirini yalanlayan ifadeleri öne çıktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın 20 Şubat'tan bu yana süren duruşmalarında, iki numaralı sanık eski Tuğgenerel Gökhan Şahin Sönmezateş, üç numaralı sanık eski Binbaşı Şükrü Seymen ile aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu eski SAT, MAK, Özel Kuvvetler üyeleri ve helikopter pilotları savunmalarını yaptı.

İlk hafta 12, ikinci hafta 20 sanığın dinlendiği duruşmalarda, sanıkların çelişkili ve birbirini yalanlayan ifadeleri dikkati çekti.

FETÖ ile bağlantılarının olmadığını iddia eden sanıkların çoğu polis, savcılık ve sulh ceza mahkemesinde daha önce verdikleri ifadeleri reddetti. Reddetmeyenlerin de zaman zaman önceki ifadeleriyle bağdaşmayan ifadeler kullandığı gözlendi.

Çelişkili ifadeler veren sanıkların, "emri ondan aldık" dediği davanın iki numaralı ismi eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, emirleri kendisiyle aynı rütbedeki Semih Terzi'den aldığını iddia etti. Savunma yapamayacak durumdaki bir ölüyü hedef gösteren Sönmezateş, iki polis memurunun şehit olduğu gecede, görevinin Cumhurbaşkanını sağ salim almak ve Akıncı Üssü'ne götürmek olduğunu, öldürme ya da ateş etme emri vermediğini öne sürdü.

"Benim darbe girişiminden bilgim yoktu, sosyal medyadan görmedim. Telefonum açıktı ama şarjı çok azdı fazla kullanmadım." savunması yapan eski pilot Yüzbaşı Ali Aktürk'ün, suikast girişiminin ardından telefonla konuştuğu hem kendisinin hem de diğer sanıkların ifadelerine yansıdı.

Davanın kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen ve saldırının ardından araziye çıkan darbeci askerlere, "Aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı?" sorusunu yönelttiği iddia edilen eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit de duruşmada böyle bir cümle kullanmadığını, bu iddiayı Zekeriya Kuzu'nun dile getirdiğini belirterek, Kuzu'ya işitme testi yapılmasını talep etti.