Suikast girişimi davasında karar duruşması 4 Ekim'de

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim günü görülmesini kararlaştırdı.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı.