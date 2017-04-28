'Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, bunun bir dünya rekoru olduğunu belirterek, "Bir de fidan üretiyoruz. Yılda 400 milyona yakın fidanı hem dikiyoruz hem de vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz." dedi.

Halkoylamasında yüzde 98,7 oranında "evet" çıkan Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesine giden Eroğlu, burada AK Parti Belde Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükkalecik İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikme törenine de katılan Eroğlu, Türkiye'deki tüm okulların ağaçlandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Eroğlu, ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye'nin dünyada ilk üç sırada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anada kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu bir dünya rekoru. Bir de fidan üretiyoruz. Yılda 400 milyona yakın fidanı hem dikiyoruz hem de vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz. Ağaçlar ve ormanlar olmasa Türkiye çöl olur. Bu bakımdan biz de bütün okul bahçelerini, yol kenarlarını, hastaneleri, mezarlıkları her yeri ağaçlandırıyoruz. Buraya da bin 760 adet bitki dikildi."

Eroğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti.