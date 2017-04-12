'Şu an terörle hiç olmadığı kadar mücadele ediyoruz'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Aslında Fetullahçı Terör Örgütü'ne ödemesi gereken bir diyet var, bir bedel var onu sormuyorlar bile. 'Şöyle konuşacaksın, bunu yapacaksın' diyorlar. Kılıçdaroğlu da onu yapıyor. Ne kadar millet düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onların yanında." dedi.

Canikli, Bulancak Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Bulancak'ın yine meydanlara çıktığını yine coşkulu bir şekilde haykırışını ifade ettiğini ve 16 Nisan'da özel bir görevi olduğunu bildirdi.

Canikli, 16 Nisan'da Bulancak'ın birilerine kontrollü Osmanlı tokadını atacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bulancak 16 Nisan'da kontrollü Osmanlı tokadı atmaya birilerine hazır mısınız? Herkes duysun, bütün dünya duysun, Bulancak'ın bu gür sesini duysun, 16 Nisan'a hazırlık yapıyor Bulancak, bu coşku 16 Nisan'ın coşkusu. Siz bu işi iyi yaparsınız, bugüne kadar hep yaptınız ama bazıları anlamadı, yedi defa bugüne kadar Osmanlı tokadını sandıktan çıkardınız ama birileri anlamadı, birilerine yetmedi, bu sefer 16 Nisan'da daha coşkulu bir şekilde sandıkları patlatacağız inşallah değerli hemşehrilerim."

Nurettin Canikli, Türkiye'nin ekonomideki dengesinin bozulması için saldırılar olduğuna işaret ederek, ancak Allah'ın izniyle hepsini def ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu ve kim ne yaparsa yapsın ayakta kalmaya da devam edeceğine dikkati çeken Canikli, şu görüşlere yer verdi:

"Terör örgütlerine tabii maalesef destek veren Türkiye içinde olanlar da var. Onların ekmeğine yağ süren, onlarla birlikte hareket edenler de var. Onlara da sesleniyoruz, artık aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yol çıkar yol değil, ey Sayın Kılıçdaroğlu gittiğin yol çıkar yol değil, artık bu milletin düşmanlarıyla birlikte hareket etmekten vazgeç. Çünkü nerede bu millete, bu ülkeye düşman birileri varsa bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu onların yanında. PKK terör örgütüne de destek veriyor, CHP milletvekilleri teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıyorlar ağıt, hep birlikte izledik bunları, senin ne işin var terör örgütlerinin cenazesinde, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, sen bu ülkenin, bu milletin partisi değil misin yoksa?"

Canikli, CHP milletvekillerinin bir çok kez teröristlerin cenazesinde ağladığını, ağıt yaktığını belirterek, "Yazıklar olsun. Aynı şekilde bu ülkenin birlik bütünlüğüne kast eden o

Başbakan Yardımcısı Canikli:

"Şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda (FETÖ ile mücadele) kayyum atanmış durumda.Ağırlıklarından kurtuldukça bu haniler Türk Silahlı Kuvvetlerinden, kurumlardan temizlendikçe o kurumlar güçlenmeye başladı.Aynı şey Emniyet için de geçerli, polislerimiz için geçerli, orada çok ciddi bir temizlik yapıldı, şu anda terörle mücadelede bugüne kadar hiç olmamış bir şekilde etkili bir mücadele yürütüyoruz hamdolsun"