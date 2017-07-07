  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Sri Lanka "Küresel Çay Partisi" resepsiyonu

Sri Lanka "Küresel Çay Partisi" resepsiyonu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sri Lanka &quot;Küresel Çay Partisi&quot; resepsiyonu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir." dedi.

Seylan çayının 150. yılı kutlamaları çerçevesinde Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen "Küresel Çay Partisi"ne, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, öğrenci ve gazeteci katıldı.

Davette konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye ve Sri Lanka'nın ilişkisini her alanda geliştirmek isteyen dost iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugün Sri Lanka'nın 150 yıllık çalışmasının sonunda ulaştığı bir başarıyı kutluyoruz. Bir kelime söylediğimizde aklımıza bir ülke gelecek, bir ülke söylediğimizde aklımıza bir nesne, bir ürün gelecek." dedi.

Sri Lanka'nın çay ile özdeşleşmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu, gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir. Dünyada bazı ülkeler vardır. Brezilya deyince futbol akla gelir, Güney Afrika deyince mücevher akla gelir ama çay deyince aklınıza Sri Lanka gelir. Bu gerçekten büyük bir başarıdır." dedi.

Benzer şekilde, şehirlerin de ürünleriyle tanınmasının mümkün olduğunu söyleyen Yılmaz, Rize denildiğinde çayın, Aydın denildiğinde ise incirin akıllara geldiğini belirtti.

Yılmaz, dünyanın en çok çay üreten ve tüketen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, Sri Lanka çayını da en çok ithal eden ülkelerinden olduğunu kaydetti.

Türk vatandaşlarının Rize çayının yanı sıra Sri Lanka çayını da seçenek olarak bulduklarını, özgürce tükettiklerini söyledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza da Sri Lanka çay endüstrisinin bu yıl 150. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle global çay partisi düzenlediklerini dile getirdi. Amza, Türkiye'nin, dünyanın en büyük çay ihraç eden ülkelerinden olan Sri Lanka için büyük bir pazar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ithal ettiği çayların yüzde 90'nın Sri Lanka'dan geldiğini ifade eden Amza, Türkiye'ye Seylan çayını tercih ettiği için teşekkür etti.

Resepsiyon, davetlilere Seylan çayı ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Etiketler: Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Seylan çayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER