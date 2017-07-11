'Srebrenitsa ve Saraybosna'nın acısı Türkiye'nin acısıdır'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Srebrenitsa soykırımının 22. yılı hakkında, "Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledişinin acısı hala yüreklerimizi yakıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Srebrenitsa soykırımının 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakıyor." diyen Çelik, Kültür Bakanı olduğu dönemde Srebrenitsa annelerini İstanbul'da misafir ettiklerini anımsattı.

Bakan Çelik, Srebrenitsa ve Saraybosna'nın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu kaydetti.

Srebrenitsa soykırımı

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımı tarihe kara bir leke olarak adını yazdırmıştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespiti yapılan 71 Boşnak kurban, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.