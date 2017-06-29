  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Srebrenitsa adil bir değerlendirmeye tabi tutulmalı'

'Srebrenitsa adil bir değerlendirmeye tabi tutulmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Srebrenitsa katliamı davasındaki kararına ilişkin, "Srebrenitsa meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

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Srebrenitsa adil bir değerlendirmeye tabi tutulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için özelde Srebrenitsa, genelde Bosna Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kalın, Hollanda Temyiz Mahkemesinin Srebrenitsa katliamı davasındaki kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın, Avrupa'da yakın tarihin en utanç verici insanlık suçu olan Srebrenitsa katliamında, BM Barış Gücü'nde görev yapan Hollanda askerlerinin kusurlu olduklarına dair mahkeme kararını, eksik ama olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Hollanda Temyiz Mahkemesinin, Srebrenitsa'da hayatını kaybeden ve bir kısmının cesetlerinin hala bulunamayan binlerce masum Bosna-Hersekli
Müslümandan 350'siyle ilgili kararının, Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" tespitini teyit ettiğini vurgulayan Kalın, "Ancak, her iki kararda da sadece Srebrenitsa'da görev yapan kişilerin sorumlu tutulması, yakın tarihimizin bu büyük insanlık suçuyla gerektiği şekilde henüz yüzleşilemediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi"

Kalın, 1995'ten beri yakınlarının yasını tutan, onların ardından gözyaşı döken Boşnak annelerin, babaların, evlatların, kardeşlerin yüreğini teskin edecek adımların daha hızlı, hakkaniyetli ve etkin şekilde atılması gerektiğine dikkati çekerek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir.

Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır. Bu vesileyle bir kez daha Bosna Hersek'te katledilen tüm masumları tazimle yad ediyor, Bosna halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, sabır diliyoruz."

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, srebrenitsa katliamı
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