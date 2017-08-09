'Spor sahaları siyasetin yapılacağı yer değildir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Eskişehirspor-Göztepe ve Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçlarına ilişkin, "Bu üç maçta da bizim şartlarımızın ve genel çizdiğimiz çizginin dışında olaylar söz konusu oldu. Allah'a şükürler olsun ki sonucunda bizi çok daha üzüntüye sevk edecek olaylar gerçekleşmedi ama biz bunu bir işaret ve sinyal olarak alıyoruz yani bununla yetinemeyiz." dedi.

Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Trabzon Valiliği B Toplantı Salonu'nda düzenlenen Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'ndaki konuşmasında, 2017-2018 spor sezonu başlamadan gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, buna rağmen bir kere daha valiler ve ilgililerin değerlendirmelerini almak istediklerini söyledi.

Önemli bir dönemin daha başladığını ifade eden Soylu, "Bunun bizim için ana merceği sportif yanıdır yani özellikle bu konuda sporu ana mercekten çıkarmadan hep birlikte meseleye yaklaşmanın çok daha doğru olabileceğini, gerek spor kulüpleri açısından gerek sporcularımız açısından gerek spor yöneticileri açısından gerekse de seyircilerimiz, izleyicilerimiz açısından gerekse bu konunun tüm paydaşları açısından önemli bir döneme doğru gidiyoruz. Burada 6222 sayılı kanunla birçok kurum yetkilendirilmiş ve bu yetki çerçevesinde de hemen hemen her kurum elinden geleni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Soylu, spor müsabakalarının her birinin kendine ait önemli bir özelliği olduğunu vurgulayarak, "Bu özellik bazen spor müsabakalarının çok dengede, daha doğrusu herhangi bir heyecana ve olaya sevk edilmeden devamını ve sonuçlanmasını gerektiriyor ama bazı müsabakalar var ki bu müsabakaların içerisinde cereyan eden olaylar veya müsabakaların ortaya koyduğu ve taraftarlar üzerinde, özellikle sporcular üzerinde oluşturduğu enerjiler ve yine müsabakalar öncesi oluşan kamuoyları ve müsabakalar sonrası oluşan kamuoylarında bizim de daha sonra değerlendirmesinde bulunduğumuz bazen müteessir olduğumuz olaylar, üzüntü duyduğumuz olaylar, bazen de hakikaten görüntülerinden bütün ülkemizin mutlu olduğu olaylar söz konusu oluyor." açıklamasında bulundu.

Önemli bir sezonun başlangıcında bu konuların, 81 vilayette valililerin başkanlığında gerçekleştirilen Spor Güvenlik Kurulları toplantılarında ele alındığına işaret eden Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile bu toplantıya Trabzon'dan katılmak ve gerekli değerlendirmeleri yapmak istediklerini anlattı.

Soylu, toplantının koordinasyonunun video konferans üzerinden Ankara'dan gerçekleştirileceğini belirterek, toplantının, kendileri toplantıdan ayrıldıkları zaman valiler başkanlığında aynı şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığında toplantı düzenlenecek"

Özellikle üç maça güvenlik açısından dikkati çekmek istediğinin altını çizen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Sayın Spor Bakanımız da kendi cephesinden bu meseleyi değerlendirecek, esas itibarıyla konu Sayın Spor Bakanımızın konusu. Dün akşam yazılı ve görsel medyada da çıktı, yarın sabah da inşallah Spor Bakanımızın başkanlığında Adalet Bakanımız, federasyon başkanlarımız, bizler gene Spor Bakanlığında son bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Özellikle bugünkü toplantımızın bu açıdan büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz çünkü burada alınacak notlar, özellikle Ankara'daki arkadaşlarımızın alacağı, bize yarın sabah getireceği notlar bu sezonda da alacağımız tedbirleri tekrar şekillendirecek. Bu açıdan tüm valilerimizin bu konuya bu yönüyle eğilmelerini arzu ediyoruz."

Başakşehir-Konya maçı, Antalya'da gerçekleştirilen Eskişehir-Göztepe play-off maçı ve Samsun'daki Beşiktaş-Konya maçlarını hatırlatan Soylu, "Bu üç maçta da bizim şartlarımızın ve genel çizdiğimiz çizginin dışında olaylar söz konusu oldu. Allah'a şükürler olsun ki sonucunda bizi çok daha üzüntüye sevk edecek olaylar gerçekleşmedi ama biz bunu bir işaret ve sinyal olarak alıyoruz yani bununla yetinemeyiz. Onun için gerek saha dışı tedbirlerin alınması gerek saha içi tedbirlerin alınması gerek özellikle kritik müsabakaların tamamen şimdi yapacağınız Spor Güvenlik toplantılarında çetelelerin tutulması, buna ait kolluk kuvvetlerinin alabileceği tedbirlerin hem oradaki spor güvenlik başkanımızla hem de spor kulüplerimizle bir değerlendirme ortaya konularak adımların atılması ve gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınması..." ifadelerini kullandı.

"Spor sahaları siyasetin yapılacağı yer değildir"

"Bir çok manipülasyon veya spekülasyon yapılıyor; işte provokasyonlar yapıldı, hemen hemen aynı kişilerin bu tip olayları orada sergilediği..." diyen İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bir spor seyircisi olarak benim açımdan da en maalesef üzüntü verici tarafı, özellikle dönem dönem spora siyaset karıştırma konusunda bir takım ideolojik grupların yoğunlaşmasını görüyoruz. Bunu son derece spor açısından da sakıncalı görüyoruz. Spor sahaları siyasetin yapılacağı yer değildir. Spor sahaları, sporun yapılabileceği bir alandır, yapılması gerekli olan bir alandır. Bugün bir çok meseleyle karşı karşıyayız yani uyuşturucudan bir takım asayiş olaylarına kadar. Bunu sadece eğitimle çözemeyeceğimizi, sadece güvenlik kurullarımızla çözemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Toplumumuzun çeşitli kesimlerini, çeşitli alanlara sevk ederek de bunu çözme sorumluluğumuz olduğunu hem devlet olarak hem de millet olarak biliyoruz."

Bu açıdan sporu da kültürel aktiviteler kadar, gelenek ve görenekler kadar önemli sığınak gördüklerini vurgulayan Soylu, "Hem gençlerimizin hem de insanlarımızın kendi değerlerimize sahip çıkabilmesi, doğru alanlarda kendilerini yönlendirebilmeleri açısından en önemli sığınağımızdır. Bunun siyasallaşması ve ideolojik bir takım noktalara doğru evrilmesi bizim şüphesiz ki hiç istemediğimiz, arzu etmediğimiz, esasen sporla beraber yan yana getiremeyeceğimiz de bir zincirdir, bunu da ifade etmek istiyoruz." dedi.