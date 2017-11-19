'Spekülatif haberlerin hedefi Türkiye ekonomisi'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'nin Türkiye için öngörülen fonlarda kesintiye gideceği yönündeki iddialara tepki gösterdi, 6 Türk bankasına yaptırım uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Haberlerin iyi niyetten uzak olduğunu söyleyen Şimşek ''Hedef Türkiye ekonomisidir" dedi.

Şimşek, "Gerçeği yansıtmayan yorum nitelikli spekülatif haberler zaten ekonomiyi hedeflemişti. Şu ana kadar da ekonomiyi etkiledi. Piyasalardaki oynaklık zamanla reel ekonomiye de yansıyor bu gerçek. Hedefin de özü itibariyle Türkiye olduğu Türkiye ekonomisi olduğu çok net, defalarca dedik. Bugüne kadar İranla olan ticari ilişkiler bağlamında bir döneme ilişkin işlemlerin sorgulanmasında bir banka dışında bize ulaşan bir şey yok , bugün itibariyle de yok ona rağmen sistemin tamamını hedef almak iyi niyetten uzak.'' dedi.

"Avrupa'dan gelecek kaynağa sırtımızı dayamadık"

Avrupa Birliği'nin Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon avro kesintiye gideceği yönündeki iddiaları böyle değerlendirdi.

Şimşek, "Türkiye küresel sistemden 210 milyar dolarlık kaynak bulacak. Bunun 105 milyon euroluk kısmından bahsediyoruz. Spekülatif haberler ortamla uyumlu olduğu için bizi etkilemeye başladı.'AB ile ilişkiler kopuyor' dediğiniz an hedef AB ilişkileri değil Türkiye ekonomisi oluyor.'' dedi.

"Yastık altındaki altınlara ihtiyacımız yok"

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in gündeminde, altın tahvili de vardı.

"Bizim borçlanmada sorunumuz yok bu altınlara ihtiyacımız yok. Bunlar yastık altında durmasın sisteme girsin yatırım olsun, istihdam olsun ülke kazansın. Bırakın vatandaşın altına el koymayı böyle bir şey yok'' dedi.

Kaynak: TRT Haber