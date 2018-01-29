Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeciden alçak emir: "Halkı tankla ez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

"Yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay yarbay Ertuğrul Terzi'nin çapraz sorgusuyla devam edilen duruşmada, sanık Mehmet Fatih Keçeci, Terzi'ye, "Bana halkı ez emri verdiniz mi?" sorusunu yöneltti.

Terzi'nin vermediğini beyan etmesinin ardından Keçeci, "Ben ateş etmedikten sonra bana, 'Tank, dağıt bunları, ez.' diye emir vermediniz mi? Ardından da yanınızdaki askerlere, 'Bunlar benim emrime uymuyor.' diyerek bizi vurmalarını istemediniz mi?" diye sordu. Terzi, bu suçlamayı da kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, Terzi'nin savunması hakkında diyeceklerini sorduğu sanık Keçeci, Terzi'yi ateş ederken gördüğünü aktardı.

Tutuksuz sanık Adem Eker de sanık Terzi'ye, "Darbe girişimini 19 Temmuz'da öğrendim dediniz. Darbeye karşı okunan selaları duymadınız mı?" sorusunu yöneltti. Terzi, selaları duymadığını iddia etti.

Terzi'nin beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Eker, "Terzi'nin söylediklerinin tamamı yalan." ifadelerini kullandı.

Sanık eski yüzbaşı Sungur Poroy da sanık Terzi'ye, "Vatandaşlara ateş etmedim.' dediniz. Bu olayın en yakın şahidi benim. Vatandaşlara ateş ettiniz mi etmediniz mi?" sorusunu yöneltti. Terzi, soruyu, "Hayır etmedim." diye cevapladı.

Terzi, sanık Yusuf Ziya Şimşek'in, "O gece, darbe girişimi olduğunu en kıdemsiz uzman çavuş olan ben öğrenmişim, siz öğrenemediniz mi?" sorusuna da öğrenemediğini söyleyerek cevap verdi.

Sanıklardan Bora Polat sanık Terzi'nin, planlı yıllık izninin olduğunu söylediğini ancak Terzi'nin, "20 Temmuz'dan önce izin veremem." karşılığını verdiğini belirterek, bu konuşmayı hatırlayıp hatırlamadığını sordu.

Terzi, aralarında böyle bir konuşma olmadığını öne sürdü.

"Allah rızası için darbe yapmayın"

Sanıklardan sonra müştekiler ve müşteki avukatlarının sorularına geçildi.

Müşteki Mehmet Tahir İkiler, "Saat 00.30 civarı Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelen 3-4 tankın önünü kestik, durdurduk. Askerler indi, ateş edin emri verdiniz mi?" sorusunu yöneltti. Terzi böyle bir emir vermediğini savundu.

"Ambulansın girmesine neden izin vermediniz"

Sanık Terzi, İkiler'in, "Yaklaşık 35 yaralı taşıdık araçlarla. Biz 20 dakika ambulans diye bağırdık. Tanklar bölgeden çekilene kadar ambulansın gelmesine neden izin vermediniz?" şeklindeki sorusuna da ambulanslara, "Engel olmadım." dedi.

İkiler'in, "Uzaklaş, ateş edeceğiz dediniz mi?" sorusuna da Terzi'nin olumsuz cevap vermesi üzerine müşteki İkiler, "Ben o gün, Ertuğrul Terzi'nin tam karşısına durup, 'Darbe yapılıyor. Allah rızası için darbe yapmayın.' dedim. 'Müdahale edin.' diye emir verdi. Uzaklaştı, üç saniye geçtikten sonra ateş edilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

Başbakanlık avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu, sanık Terzi'nin savunmasında terör saldırısı olabileceği için Jandarma Genel Komutanlığına geldiği yönünde beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Jandarma önüne geldiniz, terörist kim, tehdit unsuru kim? Bu yaşınıza kadar sırtında Türk bayrağı, elinde sopa, silah ile polise ya da askere saldıran gördünüz mü?" sorusunu yöneltti.

Sanık Terzi, "Benim için sırtında bayrak taşınması ayırt edici değil. Onların arasına teröristler karışmış olabilir." cevabını verdi.

Bıyıklıoğlu'nun, "Genel komutanlıkta terör saldırısı olmuş mu? Orada emniyet aldığınızı söylediniz. Kimden kimi korudunuz?" sorusu üzerine sanık Terzi, "Halkla askerin karşı karşıya gelmesini engelledim." ifadelerini kullandı.

Terzi, Jandarma Genel Komutanlığı avukatı Burcu Toker'in, darbe girişiminden önce Ankara haritası aldırdığına yönelik sanık beyanlarını hatırlatması üzerine de bu hususun doğru olmadığı iddiasında bulundu.

Çapraz sorgunun tamamlanmasından sonra davaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

AA