Sözcü gazetesinin sahibine 30 yıla kadar hapis istemi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 30 yıla kadar, diğer 3 şüphelinin ise ''Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suc¸ları Soruşturma Bu¨rosunca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, muhabir Bekir Gökmen Ulu ve gazetenin muhasebe müdürü Yonca Yücekaleli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda savcı Asım Ekren tarafından hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, şüpheli Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar, diğer şüpheliler Olgun, Ulu ve Yücekaleli'nin ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavclıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. AA