  • 19 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Sözcü Gazetesi sahibine FETÖ'den gözaltı kararı

Sözcü Gazetesi sahibine FETÖ'den gözaltı kararı

Gazete sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

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Sözcü Gazetesi sahibine FETÖden gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı da alındı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu 4 kişinin ikametlerinde arama yaptı.

Gazetenin internet sorumlu müdürü Olgun'un gözaltına alındığı, gazetenin sahibi Akbay'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Savcılığın soruşturmayı, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan'' suçlarından başlattığı öğrenildi.AA

Etiketler: sözcü gazetesi, Gazete sahibi Burak Akbay, gazete sahibi, fetö, Çalışanlar
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