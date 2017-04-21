Soylu: Yeni dünya onların kirli dünyalarını silip atacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın konferans salonunda düzenlenen "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dünyanın hemen her yerinde, çocukların yaptığı resimlerin çoğunluğunda, bir köşede mutlaka bir güneş bulunduğuna dikkati çeken Soylu, özel olarak kış manzarası çizilmemişse, mevsimin ya bahar ya da yaz olduğunu resimde çiçek ve kuşların bulunduğunu belirtti. Resimlerdeki güneş ve baharın çocukların içindeki geleceğe umudun simgesi olduğuna işaret eden Soylu, "Tarih boyunca ve dünyanın her köşesinde çocukların düşünceleri, umutları, sevgileri, kahkahaları, saflığı ve temizliği aynı şekilde devam ediyorsa, bizler de arzu ettiğimiz barış dolu dünyayı çocuklarımızı merkeze alarak oluşturabiliriz demektir." dedi.

"Müzelerde silahlar da var ama oyuncaklar da var." diyen Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyleyse bizler dünya üzerinde yaşanılan dramların girdabına ve karanlığına kapılmadan, acı hadiselerin moralimizi bozmasına izin vermeden, çocuklarımızın içindeki güneşin aydınlığıyla yarınlara bakmalı ve tıpkı onlar gibi umutlu olmalıyız. Elbette ki dünyada çatışmalar, savaşlar vardır, belki bundan sonra da olacaktır. Ama unutmayın ki iletişim imkanları gelişen dünya, medeniyet değerleri gelişen dünya giderek daha büyük bir farkındalık ve uyanış içindedir. Kötülük ne kadar yayılırsa yayılsın, iyilik ve insanlık onuru mutlaka galip gelecektir.

Eğer biz atacağımız adımları çocuklarımızı düşünerek atarsak, eğer biz, yatırımlarımızı, fabrikalarımızı, sadece para kazanmak için değil çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparsak, havayı ve denizlerimizi, çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşamasını düşünüp temiz tutarsak, işte o zaman arzu ettiğimiz barış ve huzur dolu dünyaya ulaşmamız hiç de zor olmayacaktır diye düşünüyorum."

"Bütün dünyaya insanlık dersi veriyoruz"

Bu etkinliğin büyük bir anlamı olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Ötekine dokunmadan özünüzü keşfedemezsiniz. İnsanlığınızı ve insanlık değerlerinizi anlayamazsınız. Ötekine dokunmanız lazım insan olmak için, insanı anlamak için. Allah’ın bizi niçin yarattığını ve bu dünyadaki varlık sebebimizi anlayabilmek için. Bugün bütün dünyaya biz bir insanlık dersi veriyoruz. Bu Türkiye’nin bir sınavıydı, Anadolu medeniyetinin bir imtihanıydı. Allah’a hamd olsun ki biz bu imtihanda sınıfta kalmadık. Biz tam tersi bu imtihanda bütün dünyaya karşı çok önemli bir adımı attık.

Sadece paraya, petrole, doğalgaza, yer altı enerji kaynaklarına ve egemenlik kurmak istedikleri topraklara gözünü dikmişlere, dünyanın bundan ibaret olmadığını bu resimlerle, bu çizgilerle kardeşlikle gösteriyoruz.

Dünya hiç merak etmesin Anadolu medeniyeti kardeşliğin, huzurun, barışın ve insanlığın dünyada yayıcısı olacaktır. Ve yine dünya merak etmesin bunlar ne kadar kendi insanlık değerlerinden uzak dursalar da çocuklarımız onları insanlaştıracaktır. Bunun olacağına inancımız tamdır. Suriye’den Irak’tan Afganistan’dan, dünyanın neresinden olursa olsun bu topraklarda bu çocukların oluşturacağı yeni dünya onların kirli dünyalarını silip atacaktır. Biz buna inanıyoruz. Birbirimize o kadar sıkı sarılalım, ellerimizi o kadar sıkı kenetleyelim ki bütün kötülükler o iki elin içerisindeki iyilik ve kenetlenmede eriyip gitsinler. Bizlerle birlikte olduğunuz, bize misafir olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Ödül töreni ve sergi

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Olcay yarışmada dereceye giren çocuklara ödül ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.AA