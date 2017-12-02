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Soylu: Türkiye'nin büyük hedefleri var

İçişleri Bakanı Soylu, Iğdır'da yaptığı konuşmada, "Çok önemli bir süreci hep beraber yürütüyoruz. Türkiye'nin büyük hedefleri var. Türkiye'nin zenginleşme hedefleri var." dedi.

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Soylu: Türkiyenin büyük hedefleri var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitaben yaptığı konuşmada, birliğin ve güzel insanların şehri ığdır'da bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflerine değinen Bakan Soylu, "Çok önemli bir süreci hep beraber yürütüyoruz. Türkiye'nin büyük hedefleri var. Türkiye'nin zenginleşme hedefleri var ama Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenlere nasıl cevap verdiyseniz bu kongrenin anlamı 2019'da sandıkları patlatmak, demokrasiyi yükseltmek ve Türkiye'nin ilk 10 büyük devletten birisi olma hedefini gerçekleştirebilmektir. Bu büyük yolculuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştireceğiz. Emrinize amadeyiz. Allah bizi size bu aziz millete mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan: Türkiye'nin kalkınması istemeyenler var

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumlara mağdurlara sahip çıkmasından rahatsız olanlar olduğunu ancak kendilerinin inadına güçlü şekilde Erdoğan'ın arkasında duracaklarını ifade etti.

Bakan Arslan, ülkenin kalkınmasını istemeyenlerin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İster içeride ister dışarıdaki hainlerle mücadele etmek istikbalimiz ve istiklalimiz söz konusu olduğunda gözümüzü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gitmek bizim boynumuzun borcu. O yüzden bütün şehitlerimize rahmet dilerken hainlerle mücadele eden güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize, korucularımıza kolaylıklar, sağlık afiyet diliyoruz. Rabbim onları hainlerin karşısında muzaffer eylesin."

AA 

Etiketler: süleyman soylu, ığdır, ahmet arslan
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