Soylu: Saldırıyı PKK yaptı, 3 kişi gözaltında 1 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır saldırısı soruşturmasına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Soylu, 'Bu gece itibari ile sabaha karşı yaklaşık bu olaylar ilgili ve bu tünel kazımı ile ilgili üç kişi gözaltına alındı.' dedi.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

'Üç kişi de bu işin faili. Bir kişi daha var. O da aranıyor.Ve bununla ilgili arkadaşlarımız emniyet binalarının çevresinde ve tüm bu tip yapıların çevresinde gerekli taramaları yapıyorlar. Bunu anladığımız kadar ile çok kısa süre içerisinde gerçekleştirmişler. Onların beklentisi daha büyük bir zayiat vermekti. İnanıyorum ki arkadaşlarımız kısa sürede bu olayı planlayan gerçekleştiren bu dört kişinin dördünü de almış olacaklar.'

Bağlantıları konusunda paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? sorusunu ise Bakan Soylu 'PKK' diyerek yapıtladı.