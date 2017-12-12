  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.829
    EURO 4.509
  • BIST 109216.05
    ALTIN 152.961
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Soylu: İlk alkışlayanlar müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı

Soylu: İlk alkışlayanlar müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda ilk alkışlayanların müttefik olarak görünen ülkeler olacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Soylu: İlk alkışlayanlar müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı
Videolu haber

İLGİLİ VİDEOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Soylu, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiș Kurulu Eğitim Açılıș Semineri’nde konuştu.

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Teftiş Kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak sizlerin birinci öncelikli görevi çok net ve açık söylüyorum FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadırlar. Biz hep beraber takip ediyoruz. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyor, açıyorsunuz içinden çıkıyor. Yani FETÖ sadece FETÖ mü? Biz bu kadar ahmağız, sadece bunla uğraşıyoruz öyle mi? FETÖ sadece FETÖ? Arkasında koskoca Amerika yok değil mi? 15 Temmuz'u bir meczup yaptı öyle mi ve bizim de buna inanmamızı istiyorlar. 15 Temmuz'un sabahı eğer bu darbe başarılı olmuş olsaydı Allah muhafaza ilk alkışlayanlar ve kabul edenler bugün bize müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı, kuşkunuz olmasın."

TRT HABER

Etiketler: süleyman soylu, fetö, 15 temmuz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER