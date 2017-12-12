Soylu: İlk alkışlayanlar müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti.



Soylu, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiș Kurulu Eğitim Açılıș Semineri’nde konuştu.

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Teftiş Kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak sizlerin birinci öncelikli görevi çok net ve açık söylüyorum FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadırlar. Biz hep beraber takip ediyoruz. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyor, açıyorsunuz içinden çıkıyor. Yani FETÖ sadece FETÖ mü? Biz bu kadar ahmağız, sadece bunla uğraşıyoruz öyle mi? FETÖ sadece FETÖ? Arkasında koskoca Amerika yok değil mi? 15 Temmuz'u bir meczup yaptı öyle mi ve bizim de buna inanmamızı istiyorlar. 15 Temmuz'un sabahı eğer bu darbe başarılı olmuş olsaydı Allah muhafaza ilk alkışlayanlar ve kabul edenler bugün bize müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı, kuşkunuz olmasın."

TRT HABER