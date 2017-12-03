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Soylu: Dün siyaseti kasetle bugün ise yalanlarla kirletiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yaptığı konuşmada CHP'nin izlediği siyasete yönelik, ' Dün siyaseti kasetle, bugün de yalanlarla kirletiyorlar' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik, 'Dün siyaseti kasetle, bugün de yalanlarla kirlettiler' dedi. 

Soylu şunları kaydetti; 

"Girdiği her seçimi kaybeden ama koltuğunu kaybetmeyen Kılıçdaroğlu ne diyecek? Erdoğan beni yendi mi diyecek. Bu siyaset anlayışına bu vatan satılmaz. Biz bunu anlayamıyoruz. Hiç birisi önemli değil. Dün siyaseti kasetle kirlettiler. bugün de yalanlarla kirletiyorlar. Yok bankalarda hesaplar var be utanmaz adam be yüzsüz adam Türkiye'nin bunca derdi varken acaba nasıl çelme takayım diyeceğine bir kere bu ülkeden yana ol, bir kere de adam ol. Bir kere de maşa olma. Şu ay yıldızlı bayrağın yanında ol." 

Kaynak: TRTHABER

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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