Soylu: Bu yılın birinci dersi Şenay Aybüke Yalçın'dır

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit düşmeden önce görev yaptığı okulda yeni eğitim öğretim yılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katıldığı törenle başladı.

Kozluk'ta 9 Haziran'da şehit edilen Yalçın'ın adının yaşatıldığı "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi" nde düzenlenen törende, 22 yaşındaki öğretmenin otopsisine katılan Savcı Eren Dağ'ın yazdığı şiiri okuması duygusal anlara neden oldu.

İçleri Bakanı Soylu, törendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını ileterek ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Soylu, şehadetiyle çok şeyler öğreten, çocuklara doğruları, birliği ve beraberliği öğretmek için geldiği yerde şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ile onun adını taşıyan okulda eğitim öğretim yılı açılışına katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Öğrencilik yıllarına değinen, Bakan Kaya ile İstanbul'da yaşayan orta halli ailelerin çocukları olduklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O Fatih semtinde okudu, ben de Gaziosmanpaşa semtinde. Benim ilkokulda Roman, Kürt, Alevi kardeşlerim, arkadaşlarım, Karadenizli hemşehrilerim vardı. Aynı sınıftaydık. Renk, kimlik, etnik köken, mezhep farkımız yoktu. Anneleri annemiz, babaları babamızdı. Sevgiyle birbirimize bağlanıyorduk. Birbirimizle doyasıya insanlığı ve çocukluğu yaşıyorduk. Allah'a hamdolsun benim ülkem büyük fırsatların ülkesidir. Bu memlekette bir fırsatı önümüze koydular. Bugün bu öğretmenlerimizin, Aybüke öğretmenlerimizin bize öğrettikleriyle bugün bakan olarak karşınızdayız. Biz elit ailelerin çocukları değiliz. Aileleri eve ekme getirmek için çalışmak zorunda olan, bu ülkeye bağlı sadık ailelerin evlatlarıyız. Aynı yollardan, zorluklardan geçtik."

"Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu biliyoruz"

Kimi zaman haksızlığa uğradıklarını, büyük haksızlıklarla karşı karşıya kalsalar bile kimseye küsmediklerini dile getiren Soylu, "Sadece şunu düşündük, eğer bilselerdi yapmazlardı. Bazen inançlarımızdan dolayı, değerlerimizden dolayı, geldiğimiz yerden dolayı hakir görüldük ama kimseye küsmedik, sırtımızı dönmedik. Demokrasi o kadar güzel bir şeydir ki anladıklarımız, çalıştıklarımız, gayret ve emek gösterdiklerimizle bizi buralara götürdü." ifadelerini kullandı.

Soylu, mücadelelerinin tek bir şey için olduğuna işaret ederek, "Bu coğrafyayı, insanları seviyoruz. Bizim inancımız bize der ki 'İnsanlar yer yüzünde Allah'ın elçileridir.' Onlara hizmetin, yakınlığın, sevdanın aslında Allah'a yakınlık olduğunu biliyoruz. Biz bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu biliyoruz. İyiliklerin ve kötülüklerin imtihanı. Bizim için öteki dünyanın temel dünya olduğunu biliyoruz. Bunun için attığımız her adımı da böyle değerlendiriyoruz. 22 yaşında genç bir insan işte bu duygularla, sevgiyle buraya geldi." diye konuştu.

Herkesin terörden bıktığını vurgulayan Soylu, "Onların silahlarından, bizi ayrıştırmalarından, etnik kökenler üzerinden taciz etmelerinden hep beraber bıktık. Kendimizi anlatamamaktan bıktık. Bilmenizi istiyorum ki yepyeni bir ufuk, umut önümüze açılmaktadır." dedi.

"Bu yılın birinci dersi Şenay Aybüke Yalçın'dır, Necmettin öğretmendir"

Soylu, bu eğitim öğretim yılının ilk dersinin PKK'nın şehit ettiği öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bu yılın birinci dersi onların bize anlattıkları, bize sunduklarıdır. Biz bunu biliyoruz. Biz hayrın ve hakkın hakim olmasını istiyoruz. Tek derdimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Soylu, bu medeniyetin ve bu toprakların herkese yeteceğini vurguladı.

"Aybüke öğretmen, emanetin emin ellerde"

Soylu, şehitlerin emanetine sahip çıkıldığına dikkati çekerek, "Aybüke öğretmen, emanetin emin ellerdedir. Belki mahzunuz bugün ama senin okulunun bahçesinde olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Bize büyük bir sorumluluk bıraktın, tıpkı diğer eğitim şehitlerimiz gibi. Tıpkı birliğimiz ve beraberliğimiz için canını feda eden şehitlerimiz gibi bize büyük bir emanet bıraktın. Bu emanetin farkındayız ve bu emanete sımsıkı sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.