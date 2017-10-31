Soylu: Bu sözlerin hesabı sorulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen ''İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri'' öncesi soruları cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı ithamlarına yönelik soruyu Bakan Soylu, şöyle yanıtladı:

"Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür önemli olan. Tarihi bir projenin ülkemizin, milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasını gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de o yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak. İşin birinci kısmı budur. İkinci kısmı da tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak, milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu'da şeytan dili derler buna ve bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir."

Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmamasını isteyen Soylu, "Bizim memleketimizin geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yapmamız gerekirken maalesef gündemi bu noktaya taşımak isteyenlere de müsaade etmemek gerekiyor. Biz kendi uğraşımızı onlarla devam ettiririz. Milletimiz kendi geleceğine baksın." dedi.

Belediye başkanlarının istifasına ilişkin soru üzerine Soylu, "Hayır olsun." karşılığını verdi.

Terörle mücadele

DEAŞ ile mücadelede gelinen son aşamaya yönelik değerlendirilmesi sorulan İçişleri Bakanı Soylu, gerek İstanbul'daki operasyonların gerekse DEAŞ'a yönelik Türkiye'deki operasyonların devam ettiğini anımsattı.

"Bu hafta itibarıyla 300'ün üzerinde DEAŞ hedefimiz vardı. Arkadaşlarımız bir haftalık süreç içerisinde bu konuda önemli adımlar attılar. İstanbul'da da soruşturma derinlik kazanarak devam etmektedir. Tabii coğrafyamızın kendine ait, özellikle etrafımızdaki gelişmelerin kendine ait bu tip riskleri söz konusudur. " diyen Soylu, "Hem güvenlik kuvvetlerimiz, kararlılığımız, sürecimiz, hem birbirimizle olan iyi iletişimimiz hem de bu konuda attığımız adımlar inşallah bu riskleri milletimize herhangi bir maliyet getirmeden, milletimizin huzurunu ve güvenini devam ettirerek, bu tip riskleri ortadan kaldırmaya hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.