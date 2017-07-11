Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Srebrenitsa soykırımı, kadın erkek, genç yaşlı demeden 8 bin 372 masumu katledenler yanında, kendilerine sığınan sivilleri en temel insanlık değerlerini ayaklar altına alarak, eli kanlı katillere teslim eden korkakların da peşini bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 22. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 11 Temmuz 1995'te, Birleşmiş Milletler'in (BM) güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da, BM Koruma Gücü askerlerinin gözlerinin önünde gerçekleştirilen Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünü, büyük bir üzüntü ve acıyla yad ettiğini belirtti.

Srebrenitsa soykırımını, "Son dönemde, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri" olarak nitelendiren Erdoğan, katliamda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına ve Bosna halkına sabır diledi.

"Srebrenitsa soykırımı, kadın erkek, genç yaşlı demeden 8 bin 372 masumu katledenler yanında, kendilerine sığınan sivilleri en temel insanlık değerlerini ayaklar altına alarak, eli kanlı katillere teslim eden korkakların da peşini bırakmayacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için öncelikle yapılması gerekenin, soykırımda dahli ve ihmali olan herkesin hak ettiği cezayı almasının temin edilmesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bunun yanında aynı sokağı, şehri ve ülkeyi paylaşan insanları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik ve etnik nefreti körükleyen ideolojilerin yaygınlık kazanmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Soykırımı inkar etmeye yönelik girişimlere asla izin verilmemeli"

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı unutturmaya, hafife almaya veya inkar etmeye yönelik girişimlere asla izin verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek halkının, geçmişte şahit oldukları onca acıya, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa rağmen, komşularıyla barış ve huzur içinde bir arada yaşama noktasında sergiledikleri özverili çabalar gerçekten takdire şayandır. Bosna Hersek'in etnik ve kültürel olarak zengin yapısının muhafazasının, barışa gölge düşürmeye çalışanlara verilecek en iyi karşılık olduğunu düşünüyoruz. Geleceğe umutla bakabilmenin yolunun yaşanan acıları unutmamak kadar güven, dostluk ve iş birliğini teşvik etmekten geçtiğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu, Bosna-Hersek'in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini somut adımlarla desteklemeye, ülkenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarını kolaylaştırmaya davet etti.