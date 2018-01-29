Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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