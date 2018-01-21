Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara soruşturma

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı Diyarbakır'da soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın "Türk Devletinin Afrin'e saldırması üzerine tüm halkımızın seferber olması gerekir" yönünde açıklama yapması üzerine Güven'in örgütün güdümünde yayın yapan televizyona telefonla bağlandığı bildirildi.

Güven'in televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlarla ilgili olarak Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır.'' Açıklaması yapıldı.

AA