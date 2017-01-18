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Buradasınız : » » Sosyal medya teröristi 2 kişiye tutuklama

Sosyal medya teröristi 2 kişiye tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgütün kampında teröristlerle görüştüğü tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medya teröristi 2 kişiye tutuklama

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan araştırmalar sonucu merkeze bağlı Elçiler köyünde ikamet eden 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kişilerin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve Kandil Dağı'ndaki kampına gidip örgüt mensupları ile görüştükleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar 16 Ocak 2017'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır." denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelesini kesintisiz sürdüreceği kaydedildi.

Etiketler: sosyal medya, PKK, terör propagandası, teröristler, Muş, sosyal medya operasyon
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