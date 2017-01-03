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'Sosyal Medya Kanunu çıkarılsın' talebi

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından, sosyal medyada iç barışı bozacak, çatışmayı körükleyecek paylaşımların önüne geçilebilmesi için kanun çıkarılmasını talep etti.

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Sosyal Medya Kanunu çıkarılsın talebi

Anadolu Yayıncılar Derneğince, sosyal medyada "iç barışı bozacak, çatışmayı körükleyecek paylaşımlar yapıldığına" vurgu yapılarak, bu durumun önlenmesi için "Sosyal Medya Kanunu" çıkarılması talep edildi.

Dernek adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla barış ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçtiği ifade edildi.

Toplumsal birlikteliğe zarar verecek davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, özellikle sanal ortamda, kaynağı belli olmayan bilgi ve belgelerle olumsuz bir algı oluşturulmak istendiği vurgulandı.

Gazete ve televizyonlarda olduğu gibi sosyal medya için de yasal denetim mekanizması oluşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle sancılı dönemlerde felaket tellallığı artmıştır. Sosyal medyada toplumu infiale sürükleyen, ayrımcılığı artıran yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınların denetim altına alınması gerekir. Buradan Başbakanımız ve hükümetimize bir çağrı yapıyoruz; Bir an önce internet ve sosyal medya kanunu çıkartılmalıdır. Yalan haberler daha fazla can yakmadan bir an önce bu düzenleme yapılmalıdır."

Etiketler: sosyal medya kanunu, terör propagandası, PKK, anadolu yayıncılar derneği
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