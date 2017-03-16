  • 16 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında fark yok'

'Sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında fark yok'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok." dedi

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Sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında fark yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar." ifadelerini kullandı.

Etiketler: seçimler, Hollanda, dışişleri bakanı çavuşoğlu
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