İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyayı yönettiğini zannedenler, bizi bir fanusun içine koymaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Onların 'mış gibi' yani samimi olmayarak ortaya koyduğu birtakım değerler var ve biz bu değerleri sahiplendik, kendi anlayış çizgimizle beraber bunları yükseltiyoruz. Bunlar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve refah toplumudur." dedi.

Soylu, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Soylu, ortak sınır bulunmamasına rağmen Ukrayna'nın komşu ülke olarak görüldüğünü söyledi.

Ukrayna'nın, bölgenin istikrarı açısından stratejik önemine dikkati çeken Soylu, görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili mücadele başta olmak üzere jandarma ve polis konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile terörizm alanındaki iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

Soylu, ikili iş birliği alanındaki gelişmelerin çok daha iyi noktaya ulaşmasının gerek Ukrayna gerek Türkiye açısından önemli adım olarak düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Ukrayna seyahati olacağını bildiren Bakan Soylu, Lutsenko'nun bu seyahat öncesi ziyaretinin oldukça verimli olacağını düşündüğünü belirtti.

"Birbirimizle ilişkimizi daha sıkı tutmalıyız"

Bölgedeki ülkelerin "çok özel dönemden" geçtiğinin altını çizen Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız sorunların büyük bölümü dış kaynaklı sorunlar. Özellikle 20. yüzyılda yaşanılanlardan sonra 21. yüzyılda böyle bir tabloyu esas itibarıyla hiçbirimiz beklemiyorduk. Dünyadaki birtakım güçlerin diş geçirebildikleri ülkelerin iç dinamiklerine dokunma talepleri maalesef ciddi dengesizlikler, haksızlıklar ve zulümler oluşturmaktadır." diye konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini, kendisinin ise 5 gün önce Senegal'e gittiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Burada anlatmak istediğim tablo şu, dünyayı yönettiğini zannedenler bizi bir fanusun içine koymaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Onların 'mış gibi' yani samimi olmayarak ortaya koymuş olduğu birtakım değerler var ve biz bu değerleri sahiplendik, kendi anlayış çizgimizle beraber bunları yükseltiyoruz. Bunlar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve refah toplumudur. Onun için birbirimizle ilişkimizi daha sıkı tutmalıyız. Boşluğu bıraktığımız andan itibaren biz fitne diye tanımlarız, kötülüğü araya sokuyorlar."