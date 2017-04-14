Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiasını değerlendiren Akdağ, "Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği en kanlı darbe teşebbüslerinden birisi bu. Bu kadar kanlısına hiç şahit olmamıştık. Buna nasıl 'kontrollü darbe' der bir insan. Dikkat ederseniz, arkasından 'Şu şu ve bir de şu sebeple kontrollü darbe' falan demiyor. 'Bende bilgiler var, sonra onları açıklarım' diyor. Bu, insana, insanımıza, demokrasimize, milletimize saygısızlık, gerçekten şehitlerimize saygısızlık, gazilerimize saygısızlık." şeklinde konuştu.

Akdağ, "Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken temas kurduğu iddiasına, 'ispat ederlerse istifa ederim' diyor ya, kendisi telefon açmamış olabilir. 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde orada darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış, onu bir anlatsın. Nasıl o kadar kolaylıkla oradan bırakıvermişler Kılıçdaroğlu'nu?" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok açık ifade edeyim, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ meselesinde bir yumuşak karnı var. Genel başkanlığa geliş şekline bakalım, Sayın Baykal'la ilgili kasetler, bu kasetleri sonradan FETÖ'nün yaptığı ortaya çıktı, onun hemen peşinden Kılıçdaroğlu geldi. Mantıken elbette işkillendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen bir diyet borcu var ve o diyet borcunu ödüyor ama yanlış yapıyor. FETÖ konusunda millet çoktan fikrini verdi."

"Şahsi kanaatim şu anda 'evet'ler önde gidiyor"

Anayasa değişikliği halk oylamasıyla vatandaşın demokratik bir ortamda kararını verme fırsatını bulduğunu söyleyen Akdağ, "Bunu biz anketlerin dışında da gözlüyoruz. Tahmin ediyorum ki bir ay öncesine kıyasla kararsızlar yüzde 10'lardan 3'lere kadar indi ve onların da büyük bir çoğunluğu 'evet'e döndü. Şahsi kanaatim şu anda 'evet'ler önde gidiyor." diye konuştu.

"Sorumlulukları artan bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz"

"Biz, yetkileri ile birlikte sorumlulukları da artan yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz." diyen Bakan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Tek adamlıkla bunun uzaktan yakından alakası yok çünkü Meclis belli bir çoğunlukla cumhurbaşkanını zamanı dolmadan seçime dahi götürebiliyor. Bu çok ilginçtir. Başkanlık modelleriyle yönetilen ülkelerde böyle bir özellik yok. ABD sisteminin zayıf taraflarından birisi budur. 5 sene başkan seçiliyor ve kimse dokunamıyor. Oysa burada, Meclis eğer başkanın işleri iyi götüremediğine inanırsa, 'Hodri meydan, haydi beraber seçime gidebiliyoruz' diyebiliyor."

"Suriye'deki saldırı sonrasında Türkiye'ye 34 vaka intikal etti"

Akdağ, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye 34 vaka intikal etti. 34 vakadan 25'i tedavileri yapılarak hastanelerden çıkarıldılar. 3 kişinin tedavisi Hatay Devlet Hastanesinde devam ediyor. Maalesef 6 kişi de hayatını kaybetti. Başlangıçta 3 kişiydi bu sayı, bugün itibarıyla 6 kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.