Sopalarla saldırdılar yine de Türk bayrağını almalarına izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyaretinde, destek için bini aşkın Türk vatandaşı sokağa indi.

Elinde Türk bayrağı olan bir vatandaş, İngiliz polisinin gözü önünde PKK sempatizanlarının saldırısına uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftar programında o kadından bahsetti.

"Hanım kardeşimiz elindeki bayrağı o kitapsıza kaptırmadı"

Erdoğan, Türk bayrağını terör yandaşlarına vermeyen kadını arayıp tebrik ettiğini anlattı.

"Bugün çok duygulandım. Bayrağıyla elinde oraya gelmiş olan kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir kitapsız imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Kendisini telefonla aradım tebrik ettim sen dedim bu asrın Nene Hatun'u, Şerife Bacı'sısın."

"O PKK'lılar benim Şerife Bacı'ma söz geçiremiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülerdeki kadının, terör örgütü yandaşlarına karşı dik duruşuna dikkat çekti.

"İşte o PKK'lılar dedikleriniz benim Şerife Bacı'ma, Nene Hatun'uma söz geçiremiyor. O ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık net."

Kaynak: TRT Haber