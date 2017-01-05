Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Genel Kurulunda İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis ile mübaşire Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Ağbal, "Bütün parti gruplarımızdan yapılan ortak açıklamalar, ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki devlet, parlamento, hükümet, güvenlik birimleri ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Ağbal, teröre karşı geri adım atmalarının asla söz konusu olmadığını bildirdi. Terör olayının, nerede olduğunun öneminin bulunmadığını kaydeden Ağbal, şöyle devam etti:

"İstanbul, Kayseri'de oldu, bugün İzmir'de oldu. Yarın bu alçaklar, bir başka yerde, bir başka kentimizde, bir başka kurumumuza karşı bu tür alçakça saldırılarda bulunmak isteyecektir. Hepimizin bu alçak girişimlere karşı, birlik, beraberlik, ortak söylem içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hükümet, güvenlik güçleri olarak teyakkuz halindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki farklı kanallardan beslenen terör örgütleri, bütün imkanları kullanmak suretiyle ülkemizde huzur ve sükuneti bozmaya çalışıyorlar. Buna karşı bizim göstereceğimiz birlik ve beraberlik, inşallah bu meselenin üstesinden gelinmesini sağlayacak."

Sosyal medyanın asla sorumsuzca hareket edilecek bir mecra olmadığını belirten Ağbal, 'Buna izin vermememiz gerekir. Sosyal medyada kim ne olursa olsun, hangi amaçla yaparsa yapsın, birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize, hukuka karşı işlenmiş bu alçakça açıklamalara karşı sonuna kadar mücadele verilecek.' ifadelerini kullandı.