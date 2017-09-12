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Sönmezateş: Pensilvanya'daki erkek gibi gelsin, savunmasını versin

Darbe girişimine katıldığını itiraf eden FETÖ sanığı Gökhan Şahin Sönmezateş, savunmasında, "Pensilvanya'daki erkek gibi gelsin, savunmasını versin" dedi.

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Sönmezateş: Pensilvanyadaki erkek gibi gelsin, savunmasını versin

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasının sanıklarından Gökhan Şahin Sönmezateş, esas hakkındaki savunmasında, "Pensilvanya'daki erkek gibi gelsin, savunmasını versin" dedi.

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında savunma sırası, darbe girişiminin planlayıcıları arasında adı geçen Gökhan Şahin Sönmezateş'teydi.

Daha önceki savunmasında darbeden haberdar olduğunu itiraf eden sanık Sönmezateş, "şu anda herkes inkar ediyor, salağa yatıyor" dedi.

FETÖ elebaşına yönelik de çarpıcı sözler sarf eden sanık Sönmezateş, "Pensilvanya'daki erkek gibi gelsin, savunmasını versin. Bir insan kendini peygamber, Mesih yerine koyuyorsa sapkınlıktır bu. Pensilvanya kızıyor mu, FETÖ'cüler alınıyor mu umurumda değil." diye konuştu.

FETÖ'cü bir firmaya kendi imzasıyla para aktarıldığını da kabul eden sanık Sönmezateş, tutarın 3 yılda 20 milyon doları bulduğunu söyledi.

40 sanığın esas hakkındaki savunmasını tamamladığı davada 3 sanık daha dinlenecek. 

43'ü tutuklu 47 sanık için 17 ayrı suçtan altışar kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep ediliyor.  

Etiketler: Fetullah Gülen, pensilvanya, gökhan şahin sönmezateş, Darbeciler, fetö, PDY
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