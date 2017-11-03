'Son yıllarda yaptığımız başarı ileride tarihe geçecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2002 yılında iktidara AK Parti geldiğinde ülkenin kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Geldiğimizde ekonomi iflas etmişti, her taraf perişan haldeydi. Allah'a hamdolsun biz parti olarak bir çok şeye imza attık. Başarılıyız çok şükür. Eksiklerimiz yok mu, var. Yapacağımız çok şeyimiz var, yapacağız da. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde yaptığımız başarı ileride tarihe geçecek. FETÖ gibi bir belanın altından kalktık. PKK gibi lanet bir örgüte diz çöktürdük. Şimdi arada bir sızma yapıyorlar. Canımızı yakıp kaçıyor herifler. DAEŞ'e karşı en önemli mücadeleyi verdik. Çok şükür bunlarda da bizim iktidarımız vardı. Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir aslan vardı. Bunların altından hep beraber kalktık, çok şükür. İşte bunlar birlikteliğin sayesinde oldu. Kolay da olmadı. Her aşamasında bize adeta takoz koyan, burnumuzdan fitil fitil getiren gruplar vardı. Bizim şöyle 15 yıllık geçmişimize bakın, neredeyse 15 tane büyük olay vardır."

"Aynı yerden besleniyor ve emir alıyorlar"

Özhaseki, bir bombalı eylem sonunda yakalanan PKK'lı teröristin itiraflarına yer verdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Yakalanan teröriste, 'Bombalı aracı bir noktaya bırak. Biz onu sen gittikten 3 dakika sonra patlacağız' diyorlar. Ve o terörist içindeyken aracı uzaktan patlatıyorlar. Bu şahıs yaralı olarak kurtuluyor. Tedaviler sonunda itirafçı oluyor. Bize bazı itirafta bulunuyor. İçlerinden en önemli itirafı ise '15 Temmuz darbe girişimden 1 ay kadar önce, Kandil'den askere kurşun sıkmayacaksınız diye emir geldi. O tarihten itibaren biz de hiç kurşun sıkmadık. Sonra 15 Temmuz başarısız oldu emir yenilendi, askere kurşun sıkabilirsiniz.' Bunlar aynı yerden besleniyor. Aynı yerden emir alıyorlar."

Özhaseki, konuşmasında Batılı ülkeleri eleştirerek, onların kendi olaylarına farklı, Türkiye'deki olaylara farklı baktıklarını söyledi.

Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra, Hatay'daki AK Parti'li belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA