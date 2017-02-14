MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesi Türkiye'nin, marazi tartışmalarla kilitlendiğini, maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulduğunu belirtti.

"16 Nisan'da demokrasinin Sakarya Savaşı'nı yapacağız"

Bahçeli, Türk milletinin egemenliğini kullanarak hakkına, hukukuna ve ezeli haysiyetine 16 Nisan'da sahip çıkacağını, bunun için "Evet" dediklerini belirtti.

"CHP'nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı Anayasa Mahkemesine gitmeme kararı, milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindedir." ifadesini kullanan Bahçeli, 16 Nisan'da demokrasinin Sakarya Savaşı'nı yapacaklarına, bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacaklarına işaret etti.

"Son söz millete, son hüküm milli iradeye aittir"

Milletten çizik yemişlerle yol yürüyemeyeceklerini, milliyetçi hareketin 48 yıllık haysiyetini iki paralık etmeye çalışanlarla hedefe varamayacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Biz Türkiye'ye 'Evet' derken, birileri 'Hayır' diyor. Varsın desinler ama unutmasınlar ki son söz millete, son hüküm milli iradeye aittir." ifadesini kullandı.

"Samimi eleştiriler dışındakiler yok hükmünde"

Demokratik nitelikli, samimi ve safiyane eleştiriler dışındaki eleştirilerin, kendileri için "yok hükmünde" olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Varlık içinde yokluk acı bir sondur. Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor. Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor."

"İddia edildiği gibi ele güvenen var mı bilmem"

Türk milletinin uyanık bir şuura, kutlu ve devasa bir kültürel hazineye sahip olduğunu anımsatan Bahçeli, "İddia edildiği gibi ele güvenen var mı bilmem. El kim, onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise bunu nankörlük sayarım." şeklinde konuştu. AA