Son KHK 6 Temmuz'da yayınlanacak

Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'de gündemi değerlendirdi.

Son KHK yarın yayınlanacak

- Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.

Başbakan Binali Yıldırım: Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/iAPH9Wi8r0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak. OHAL darbeye katılanların hayatında değişiklik yaptı. Muhtemelen yarın son KHK'mızı yayınlayacağız.

Başbakan Binali Yıldırım: Yarın son KHK'mızı yayınlayacağız. OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/81id75wCLV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

"Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor"

- Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun. Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek.

Memleket için hayırlı olsun, parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti ve MHP olarak Meclis'in en güçlü grubunu oluşturuyoruz. Yeni sistemde uzlaşma kültürünün daha çok gelişmesi gerekiyor. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor. Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclis'e kanun getirme yetkisi yok. Bu neyi gösteriyor? Meclis'in yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor.

"Partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız"

- Bunun kararını ben vermem. Benim liderim, partimizin genel başkanı partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil, yakında göreceğiz.

Başbakan Binali Yıldırım: (TBMM Başkanlığı) Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/LEDqaQkLsG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

"1980 ihtilali ile parlamenter sistemden uzaklaşıldı"

- 1980 ihtilali işin tuzu biberi oldu. Parlamenter sistemden biraz daha uzaklaşıldı. Cumhurbaşkanları temsili makamlardı, icraat yetkisi yoktu. Çift başlılık ortaya çıktı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. En çarpıcı özelliği Ecevit'in özenle araştırdığı Ahmet Necdet Sezer'le yazar kasa fırlatması. 15 yılı geride bıraktık biz iktidara ilk geldiğimiz günden beri bunun zorluklarını yaşıyoruz. Ama biz sabrettik. Bu sistem mutlaka değişmelidir dedik. 24 Haziran 16 Nisan'ın uygulamasıdır.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak keyifli bir iş"

- Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmeyen. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Biz alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık olmasın. Yurdun kilometrelerce uzağında bir olay oluyor. Sizin yönetmeniz mümkün değil. Ondan üzülüyor. Duygusaldır. Seçim akşamı İstanbul'da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar etkiledi ki. Ağlıyordu telefonda, konuştuk. Gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü. İşler normalleşince geldi. Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş. 1978'den beri bilirim.

24 Haziran sonrası CHP

- Muharrem Bey haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde oy aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor.

Başbakan Binali Yıldırım: "Muharrem İnce tabii haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/kbU1Yln9kj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

"Faizi ve enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliğimiz"

- Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir. Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak.

Başbakan Binali Yıldırım: Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/EpMH3PeCSB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

"Terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmemiz lazım"

- Terörle mücadelede son 2 yılda çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra MGK'da bir karar aldık, dedik ki artık savunma değil taarruz esas olacak. Üzerlerine üzerlerine gideceğiz. Bunu sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yapacağız dedik. Bu karardan sonra işler farklı bir noktaya geldi. 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Yani dedik ki terörle mücadele sadece içeride olmayacak. Terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmemiz lazım. Akdeniz'den Fırat'ın batısına kadar olan 400 kilometrelik bölümünü hallettik. Şimdi Irak tarafında 350 kilometrelik alanda, İran sınırından Habur'a kadar, orada da, Kandil de dahil sahadayız.

"İlişkilerin normalleşmesi için ABD'nin de atması gereken adımlar var"

- Bizim kanaatimiz ABD ile ilişkilerin normalleşmesi. Ama bu tek başımıza bizim kararımızla olamaz. İki NATO müttefikine yakışır şekilde devam etmesi için ABD'nin de atması gereken adımlar var. Münbiç olumlu bir adımdır. Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye açık açık söylüyoruz.

- 15 Temmuz sonrası örgütün yurt içinde ve dışında bütün bağlantılarını tespit etmek. Yargılamalar büyük oranda tamamlandı. Bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur. Yargılamalarda ortaya yeni yeni şeyler çıkıyor. Türkiye sürekli bu meseleyle de yatıp kalkmamalı. Örgütün ilişkileri şeffaf olmadığı için ve kayıt dışı bir örgüt olduğu için kolay olmuyor. İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım. Bir takım yanlışlar, hatalar olabilir. Bunu telafi etmek için daha fazla gayret göstereceğiz.

- Bizim istediğimiz bir an önce kararların çıkıp dosyanın kapanması, işlerin normale dönmesi. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. ABD garip bir şekilde bu konuda isteksiz. Adım atın diyoruz, belge her şey var. ABD'nin önümüzdeki süreçte bu meseleyi birinci dereceden iki ülkeyi zehirleyen konu olduğunu kabul etmesi ve adım atmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın 12-13 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantılarda FETÖ'den ABD'nin bizden beklentilerine kadar tüm konular görüşülecek.

Bedelli askerlik

- Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bedelli askerlik olacak.

Başbakan Yıldırım: Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de "bedelli askerlik" olacak.https://t.co/sdQiT2rI2s pic.twitter.com/EBy1hEDr3J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Temmuz 2018

"2023 seçimleri kasıma alınabilir"

- Bu yerel seçimler yapılır, parlamentoda partilerin uzlaşması suretiyle takip eden 2023 seçimleri kasıma alınabilir.

Kaynak: TRT Haber