'Son bir yılda 30 bin 167 kişi tutuklandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Ankara'da Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde "Valiler Buluşması" düzenlendi.

Bakan Soylu, "PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin hepsi aynı kurmay akıldan beslenmektedir" dedi.

Soylu, terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Son bir yılda terör örgütlerine yönelik olarak 68 bini aşkın operasyon gerçekleştirildiğini ve 2 bin 242 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bunların 40 bin 215’i PKK, 25 bin 818’i FETÖ’ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir." dedi.