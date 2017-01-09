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Son bir haftada FETÖ'den 406 kişi tutuklandı

Son bir haftada terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında ise 406 kişi tutuklandı.

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Son bir haftada FETÖden 406 kişi tutuklandı

Son bir haftada terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında ise 406 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütüne yönelik 253 operasyon düzenlendi. 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiası ile gözaltına alınan 344 kişiden 36'sı tutuklandı.

FETÖ / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda da 627 kişi gözaltına alındı.

406 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan barınaklar imha edildi, yüklü miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. 
 

Etiketler: fetö, PKK, içişleri bakanlığı bilanço
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