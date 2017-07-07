Son bir haftada 93 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlıklıkla devam ediyor.

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü örgütün sözde lider kadrosundan olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, son bir haftada Şırnak,Siirt ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Bu 93 teröristin içerisinde terör örgütünün sözde lider kadrosundan 3 isim de bulunuyor.

Operasyonlarda terör örgütüne ait 22 barınak ve sığınak imha edildi.

Arama faaliyetleri çerçevesinde yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker de yaralandı.